В столкновении с фанатами на матче «Зенит» — «Краснодар» омоновец получил травму

В сотрудника ОМОН один из футбольных болельщиков бросил тяжелый предмет после матча на стадионе Крестовского острова в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел в субботу вечером, 3 августа, после матча между петербургским футбольным клубом «Зенит» и «Краснодаром». На стадионе дежурили сотрудники Росгвардии и представители других правоохранительных органов.

После окончания встречи один из болельщиков бросил неустановленный тяжелый предмет в сотрудника ОМОН, в результате чего последний был травмирован.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, омоновец действовал исключительно в рамках своих полномочий, корректно относительно ситуации.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге у кафе «Учкудук» произошла драка со стрельбой из травматического пистолета.