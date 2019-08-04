В столкновении с фанатами на матче «Зенит» — «Краснодар» омоновец получил травму

В столкновении с фанатами на матче «Зенит» — «Краснодар» омоновец получил травму
Фото: instagram.com/by.vovo

В сотрудника ОМОН один из футбольных болельщиков бросил тяжелый предмет после матча на стадионе Крестовского острова в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел в субботу вечером, 3 августа, после матча между петербургским футбольным клубом «Зенит» и «Краснодаром». На стадионе дежурили сотрудники Росгвардии и представители других правоохранительных органов.

После окончания встречи один из болельщиков бросил неустановленный тяжелый предмет в сотрудника ОМОН, в результате чего последний был травмирован.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, омоновец действовал исключительно в рамках своих полномочий, корректно относительно ситуации.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге у кафе «Учкудук» произошла драка со стрельбой из травматического пистолета.

драка новости спб омон спорт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В столкновении с фанатами на матче «Зенит» — «Краснодар» омоновец получил травму
Наркомана связали, чтобы он вылечился, а он взял и умер
В Петергофе прошло прощание с боксером Дадашевым
В США второй массовый расстрел за сутки: в Огайо убиты 9 человек
У кафе «Учкудук» произошла драка со стрельбой
Владелец эвакуированного авто угнал полицейскую машину
Никитин выиграл полумарафон «Северная столица»
В Петергофе хоронят боксера Максима Дадашева