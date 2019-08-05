Президент подписал закон об увеличении детских пособий

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который увеличивает число семей, которые смогут получать выплаты на первого и второго ребенка каждый месяц. В то же время для семей вводятся ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от полутора до трех лет в размере регионального детского прожиточного минимума.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон приняли благодаря изменению критерия нуждаемости. Ранее право на выплаты имели только те семьи, в которых размер среднедушевого дохода не больше 1,5 прожиточных минимумов. Новый закон позволяет получать пособие семьям, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов.

Изменения также коснулись и сроков подачи заявления. Ранее заявление о выплате можно было подать до исполнения ребенку полутора лет, а теперь заявление можно будет подавать до трех лет с момента рождения ребенка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что больше семей смогут получить детские пособия.