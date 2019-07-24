Больше семей смогут получить детские пособия

Выплаты по уходу за ребенком с рождения до 3 лет с 2020 года будут получать около 856 тыс. семей. Фото: pixabay.com

Выплаты по уходу за ребенком с рождения до 3 лет с 2020 года будут получать около 856 тыс. семей. Фото: pixabay.com

С нового года расширится круг нуждающихся семей, получающих пособие на ребенка в размере детского прожиточного минимума. Кроме того, срок выплат продлевается с полутора до 3 лет.

Сегодня Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон, который вступит в силу с нового года. Семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, смогут оформить пособие на первого и второго ребенка. Раньше порог нуждаемости был ниже — полтора региональных прожиточных минимума на члена семьи. Кроме того, раньше выплаты ограничивались полутора годами ребенка, теперь они продлены до 3 лет.

Законопроект позволит получать выплаты большему числу семей. Заявление на выплаты нужно будет оформлять ежегодно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Медведев предложил впервые за 25 лет повысить детские пособия, но не всем