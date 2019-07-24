Больше семей смогут получить детские пособия

Больше семей смогут получить детские пособия
Выплаты по уходу за ребенком с рождения до 3 лет с 2020 года будут получать около 856 тыс. семей. Фото: pixabay.com

С нового года расширится круг нуждающихся семей, получающих пособие на ребенка в размере детского прожиточного минимума. Кроме того, срок выплат продлевается с полутора до 3 лет.

Сегодня Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон, который вступит в силу с нового года. Семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, смогут оформить пособие на первого и второго ребенка. Раньше порог нуждаемости был ниже — полтора региональных прожиточных минимума на члена семьи. Кроме того, раньше выплаты ограничивались полутора годами ребенка, теперь они продлены до 3 лет.

Законопроект позволит получать выплаты большему числу семей. Заявление на выплаты нужно будет оформлять ежегодно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Медведев предложил впервые за 25 лет повысить детские пособия, но не всем

детское пособие закон льгота
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Больше семей смогут получить детские пособия
Охотники будут брать с собой лук и стрелы
В Петербург вошел китайский ракетный миноносец
Клип на «Богемскую рапсодию» группы Queen набрал рекордные 1 млрд ...
Холодные чердаки спасут Петербург от сосулек
Сеть «585» заплатит 200 тысяч за навязчивый спам
Водитель понесет наказание за наезд на пешеходов
Петербуржцы воют с ФКР и строителями из-за дома на Малой Посадской