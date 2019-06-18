Медведев предложил впервые за 25 лет повысить детские пособия, но не всем

Выплаты на детей от 1,5 до до 3 лет глава правительства предложил довести до регионального прожиточного минимума.

На совещании, посвященном выплатам по уходу за ребенком, Дмитрий Медведев отметил, что 50-рублевое пособие было назначено в 1994 году как временная мера, и с тех пор его размер не менялся. Он подчеркнул, что сейчас размер этого пособия вызывает лишь обиду и недоумение.

Однако на необидные «детские деньги», если решение повысить пособия и будет принято, смогут претендовать только нуждающиеся семьи. Какой уровень дохода нужно иметь, чтобы считаться бедняком и иметь право на детское пособие размером в прожиточный минимум, пока еще не определено.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ленобласть заплатит семьям за очереди в детские сады.