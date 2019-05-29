Ленобласть заплатит семьям за очереди в детские сады

Массовая жилая застройка привела к нехватке социальной инфраструктуры.

Александр Дрозденко обсудил с членами правительства Ленобласти компенсации родителям, чьи дети не попали в детские сады на заседании в среду 29 мая. Массовая жилая застройка не обеспечена социальной инфраструктурой — формируются очереди.

Семьям, где дети не смогли попасть в государственные детские сады, планируют платить по 9,5 тысяч рублей в месяц, при этом семья должна быть признана нуждающейся по Социальному кодексу. Предполагается, что из бюджета Ленобласти на эту статью уйдет 550 млн рублей.

Для тех, кто выберет частные детские сады, область будет компенсировать 18 тысяч рублей — при этом родителям предстоит доплачивать по 5 тысяч, согласно предварительным подсчетам. При этом на заседании не смогли выяснить, сколько именно частных садов имеют лицензию во Всеволожском районе Ленобласти.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что во Всеволожском районе отключили горячую воду за долги.