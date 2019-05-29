Жителей Всеволожского района оставили без горячей воды

Из-за долгов “Газпром” отключил подачу газа в четыре котельные.

Жители Всеволожского района Ленинградской области сидят без горячей воды из-за долгов по газу, сообщили в группе “Всеволожск ВКонтакте”.

С 28 мая “Газпром” перестал подавать газ в четыре котельные из-за перерасхода газа ОАО “Всеволожские тепловые сети”, следует из документа, опубликованного в социальной сети. Жителей Всеволожска предупредили, что кран ГВС открывать не стоит: пойдет холодная, но платить придется за горячую.

Позже в соцсети опубликовали обращение директора “тепловых сетей”: он сообщил, что долг уже погашен и теперь остается лишь ждать, пока “Газпром” включит газ и вода в котельных согреется. Это произойдет не раньше субботы 1 июня, как передают в соцсети. По предварительной информации, без горячей воды осталось 80 тысяч человек

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