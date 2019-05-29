Петербуржцы жалуются на кучу мусора в Тучковом переулке

Горожанам посоветовали обратиться в центр мониторинга. Фото: https://vk.com/vasilyevskiyostrov
Горожанам посоветовали обратиться в центр мониторинга. Фото: https://vk.com/vasilyevskiyostrov

Фотографии, сделанные сперва ночью, а затем днем, обсуждают в социальных сетях.

Жители Васильевского острова Санкт-Петербурга жалуются на огромную кучу мусора на Тучковом переулке. Фотографии с места свалки, сделанные ночью, появились в группе “Живем на Васильевском” в социальной сети. Затем в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” опубликовали снимки при свете дня — мусор никто не стал убирать.

Фото: https://vk.com/spb_today

Очевидцы жалуются, что куча ужасно пахнет, а чайки Васильевского острова растаскивают объедки.

Пользователи соцсетей призвали жителей Василеостровского района Петербурга обратиться в мониторинговый центр по телефону 004 или оставить заявку на портале “Наш Санкт-Петербург” — по мнению большинства, нельзя оставлять мусор лежать просто так.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге нашли всего пять пляжей, которые пригодны к использованию.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
васильевский остров мусор свалка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
При массовом ДТП на Народного Ополчения иномарка повалила столб и перекрыла ...
Актеру Панину выписали штраф 59 тысяч рублей за курение в самолете
Петербуржцы жалуются на кучу мусора в Тучковом переулке
Беглов озвучил план строительства метро в Кудрово
Новоселы Полюстрово будут жить со свалкой до конца 2019 года
На Зины Портновой забил мощный фонтан после прорыва трубы (видео)
Дороги Ленобласти закроют для большегрузов на выходные
В Петербурге задержали банду «щипачей», грабивших интуристов в ...