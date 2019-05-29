Петербуржцы жалуются на кучу мусора в Тучковом переулке

Фотографии, сделанные сперва ночью, а затем днем, обсуждают в социальных сетях.

Жители Васильевского острова Санкт-Петербурга жалуются на огромную кучу мусора на Тучковом переулке. Фотографии с места свалки, сделанные ночью, появились в группе “Живем на Васильевском” в социальной сети. Затем в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” опубликовали снимки при свете дня — мусор никто не стал убирать.

Очевидцы жалуются, что куча ужасно пахнет, а чайки Васильевского острова растаскивают объедки.

Пользователи соцсетей призвали жителей Василеостровского района Петербурга обратиться в мониторинговый центр по телефону 004 или оставить заявку на портале “Наш Санкт-Петербург” — по мнению большинства, нельзя оставлять мусор лежать просто так.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге нашли всего пять пляжей, которые пригодны к использованию.