В Ленобласти в жилом доме сгорели две женщины

В Тосненском районе после тушения пожара в жилом доме обнаружили обгоревшие тела двух женщин.

По данным СУ СК РФ по Ленинградской области, в понедельник, 5 августа, в деревне Пельгора, которая находится в Тосненском районе Ленобласти, произошел пожар в частном жилом доме. После того, как сотрудники пожарной службы ликвидировали пожар, на месте тушения были обнаружены обгоревшие тела двух женщин. Предполагается, что тела принадлежат 63-летней хозяйке дома и ее 40-летней приятельнице.

На данный момент следственный комитет устанавливает достоверно личности погибших, а также причины возгорания. По итогам доследственной проверки и судебного медицинского обследования тел будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти в частном доме сгорел человек. В деревне Поддубье в Лужском районе 31 июля сгорел частный дом. Причины возгорания пока неизвестны.