Семья Началовой выступила против съемок байопика о певице

Премьера фильма должна была состояться осенью 2019 года, но, кажется, зрители еще не скоро увидят киноленту.

Об этом стало известно сегодня, 6 августа. Обо всем сообщает «Мир новостей», ссылаясь на собственные источники. Продюсер фильма о Юлии Началовой заявил, что не может снимать, потому что у него возник конфликт с представителями покойной артистки. Представительница певицы Анна Исаева, уверяет он, вмешивается в съемочный процесс и настраивает против него родственников.

Исаева, в свою очередь, уверяет, что продюсер не дает возможности ознакомиться со сценарием, а также даже не пытался поговорить с родными Началовой. На основании этого семья певицы и Исаева решили, что ни о каком байопике речи и быть не может.

Родных пугает, что мужчина постоянно ездит к могиле покойной.

Напоминаем, певицы не стало 16 марта, ей не было даже 40 лет. Причиной смерти стало заражение крови во время операции, в результате которого остановилось сердце.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Началова не могла оплатить лечение подагры.