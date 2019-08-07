Volkswagen выгорел на проспекте Металлистов

За ночь в Красногвардейском районе Петербурге произошло два пожара.

Пожарные потушили горевшую машину в Красногвардейском районе Петербурга. На проспекте Металлистов полыхал Volkswagen.

Сообщение о пожаре поступило в 02:38, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга утром в среду 7 августа. Иномарка стояла у дома 23/5. По предварительной информации, никто не пострадал, но у машины сгорело все, что могло сгореть. На происшествие направили одну машину МЧС Петербурга и пять человек личного состава.

Всего за прошедшие 24 часа спасатели МЧС Петербурга потушили четыре пожара.

Это не единственный пожар, который произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ночью: на Ударников горела квартира на последнем этаже жилого дома, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила. К балкону протянули пожарные лестницы.