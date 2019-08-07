Петербурженка несколько раз ударила своего мужа ножом

Мужчина госпитализирован в одну из городских больниц в тяжелом состоянии. Фото: pixabay

Мужчина госпитализирован в одну из городских больниц в тяжелом состоянии. Фото: pixabay

В Петербурге женщину обвиняют покушении на убийство своего супруга.

По данным ГСУ СК РФ по Петербургу, в ночь на 6 августа женщина 1961 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находилась в квартире одного из домов по Гатчинской улице в Петроградском районе Петербурга. Там, в ходе внезапно возникшей ссоры с супругом 1969 года рождения, она нанесла ему не менее трех ударов ножом в область груди и шеи. Мужчина госпитализирован в одну из городских больниц в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов изобличили и задержали злоумышленницу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело предусмотренного статьей «Покушение на убийство». Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяный петербуржец угрожал ножом бывшей жене при ребенке. Полицейские задержали жителя Невского района Петербурга. Его подозревают в угрозе убийством бывшей жене.