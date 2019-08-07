Пьяный петербуржец угрожал ножом бывшей жене при ребенке

Мужчина разбил в квартире во время скандала. Фото: pixabay.com

Мужчина разбил в квартире во время скандала. Фото: pixabay.com

Пока полицейские ехали, безработный мужчина уже вышел на Товарищеский проспект.

Полицейские задержали жителя Невского района Петербурга. Его подозревают в угрозе убийством бывшей жене.

Женщина позвонила в отделение полиции Петербурга и сообщила, что мужчина разбил окно в квартире и угрожает ей ножом. В квартире кроме нее находилась четырехлетняя девочка, общая дочь бывших супругов, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 7 августа.

Когда полицейские Петербурга, мужчина уже вышел на Товарищеский проспект. На улице он кричал непристойности и проявлял агрессию. Его доставили в отделение. Сейчас 35-летнего безработного отпустили под обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что петербуржец связал дочь скотчем и выложил видео в соцсети.