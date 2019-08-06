Петербуржец связал свою дочку скотчем и выложил видео в соцсети

Житель Петербурга выложил в социальные сети видео, на котором он связывает свою дочь скотчем «в целях воспитания». Позже, после негативной реакции на ролик в интернете, он рассказал, что просто играл с ребенком.

Полиция Петербурга проявила интерес к видео, которое мужчина выложил в соцсети «ВКонтакте». На нем видно, как он связывает свою дочь скотчем. Запись он опубликовал с подписью «Когда Соня достала». «Мне кажется, в таком виде она мне больше нравится», — говорит отец девочки за кадром.

После того, как пользователи возмутились видеозаписью, петербуржец опубликовал еще одно видео, девочка по просьбе отца объясняет «этим болванам», как назвал отец пользователей, что связывание скотчем было в формате игры и закончилось после снятия ролика. Сейчас профиль горе-родителя скрыт от посторонних.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Выборге мужчина заставлял мальчика надевать женские колготки в кустах. Житель одного из домов в Выборге заметил как взрослый мужчина заставляет ребенка надевать колготки, при этом мальчик был напуган, сопротивлялся и говорил «нет, не надо».