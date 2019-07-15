В Выборге мужчина заставлял мальчика надевать женские колготки в кустах

Взрослый мужчина заставляет ребенка надевать колготки, при этом мальчик был напуган, сопротивлялся и говорил "нет, не надо". Фото: pixabay

Взрослый мужчина заставляет ребенка надевать колготки, при этом мальчик был напуган, сопротивлялся и говорил "нет, не надо". Фото: pixabay

В Выборге очевидцы заметили мужчину, издевавшегося над ребенком.

Свидетели странного события сообщают, что днем 14 июля мужчина в рабочей форме отвел маленького мальчика в кусты и заставлял надевать женские колготки розового цвета.

Житель одного из домов в Выборге заметил как взрослый мужчина заставляет ребенка надевать колготки, при этом мальчик был напуган, сопротивлялся и говорил «нет, не надо», сообщает 47news.

Очевидец заснял данную историю на камеру мобильного телефона. На видео, которое впоследствии было передано сотрудникам правоохранительных органов, заснят момент, как мужчина уже снимает с ребенка колготки, заворачивает их в пакет и уходит, при этом мальчик остался полураздетым.

На данный момент злоумышленника объявили в розыск. Его личность уже установили — им является житель одного из населенных пунктов в Ленобласти.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, задержан стрелок, продырявивший лодку семье с детьми.