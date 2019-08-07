В Петербурге после драки двух автомобилистов одного госпитализировали

Мужчину доставили в больницу с ножевым ранением.

Все случилось сегодня вечером, 7 августа, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. У съезда с моста Александра Невского произошел конфликт, который непонятно с чего начался. На дороге стояли два автомобиля, из них вышли не только водители, но и пассажиры. Разобраться у петербуржцев не получилось, так что кто-то начал драку – в один момент неизвестный достал нож и ранил одного из участников.

На место вызвали карету скорой помощи – госпитализирован был мужчина 30 лет. Его доставили в больницу, а все остальные успели скрыться. Сотрудники правоохранительных органов пытаются разобраться в обстоятельствах дела – они пока не рассказали, что стало причиной драки и кто ранил водителя.

На видеозаписи, которую выложили в соцсети, видно, как один мужчина лежит поверженный на дороге.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербурженка несколько раз ударила своего мужа ножом.