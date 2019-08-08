Уилл Томас подписал контракт с «Зенитом»

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» заключил контракт на два года с 32-летним тяжелым форвардом Уиллом Томасом.

Заявление о переходе спортсмена было сделано в среду, 7 августа, на официальном сайте баскетбольного клуба.

Ранее Уилл Томас играл за испанский клуб «Валенсия», находясь в составе которого ему удавалось завоевывать чемпионство страны, Суперкубок Испании и побеждать в Еврокубке.

Некоторую связь с «Зенитом» Томас все-таки имел ранее. С 2014 по 2016 год спортсмен играл за иной клуб Испании — «Уникаху», в то время тренером клуба являлся действующий наставник петербургского «Зенита» Жоан Плаза.

В прошлом году на Еврокубке Томас набрал 11.8 очков, 3.7 подбора, 1.7 передачи за 23.5 минуты в игре.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что второго болельщика «Зенита» арестовали из-за обвинений в избиении бойца ОМОН.