Второго болельщика «Зенита» арестовали из-за обвинений в избиении бойца ОМОН

Молодой человек якобы избил представителя власти после матча.

Об этом стало известно сегодня, 7 августа. Обо всем сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу. Перед судом предстал 28-летний болельщик футбольного клуба «Зенит». Его обвинили в насилии в отношении представителя власти. Молодой человек принял участие в драке, которая состоялась на «Газпром Арене» после игры «Зенита» с «Краснодаром». Сейчас мужчина находится в СИЗО и ждет своего приговора.

По предварительным данным, агрессор довел омоновца до больницы – он лежит там с сотрясением мозга, травмами головы, поломанными костями лица.

Напоминаем, что в сеть выкладывали видео, на котором запечатлена стычка. Сотрудники правоохранительных органов пытались успокоить болельщиков – некоторых из них хотели вызволить мужчин, задержанных полицией.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что болельщика «Зенита» арестовали после драки с омоновцем.