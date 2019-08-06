Болельщика «Зенита» арестовали после драки с омоновцем

Мужчину подозревают в нанесении серьезных увечий бойцу Росгвардии.

Об этом стало известно сегодня, 6 августа. Одного из подозреваемых задержали еще третьего августа после матча «Зенита» и «Краснодара». Он и еще несколько мужчин затеяли драку с омоновцами. Вторым фигурантом стал 28-летний молодой человек. Оба якобы принимали участие в конфликте, в результате которого пострадал как минимум один боец Росгвардии. Сотрудник правоохранительных органов получил серьезные травмы – у него диагностировали сотрясение, ему разбили голову и сломали челюсть.

В отношении виновных возбуждено уголовное дело.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мать Малкома рассказала, что ее сын не заметил никакого расизма. Британская The Sun на днях утверждала, что баннер «Спасибо руководству за верность традициям», который развернули болельщики «Зенита» на субботнем матче с «Краснодаром», несет в себе расистский подтекст.