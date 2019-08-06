Мать Малкома рассказала, что ее сын не заметил никакого расизма

Мать Малкома рассказала, что ее сын не заметил никакого расизма
Сам Малком расистского скандала даже не заметил. Фото: ФК "Зенит"/ ВК

Во время дебютного матча за «Зенит» бразилец Малком не заметил никаких проявлений расизма со стороны болельщиков, рассказала мать футболиста.

Флавиа де Оливейра, мать Малкома, рассказала ESPN, что позвонила сыну сразу же, как только прочла новости. Британская The Sun на днях утверждала, что баннер «Спасибо руководству за верность традициям», который развернули болельщики «Зенита» на субботнем матче с «Краснодаром», несет в себе расистский подтекст.

Мама спросила Малкома, правда ли это. «Что правда?» — переспросил ее сын. То есть он даже ничего не заметил, был после матча в хорошем настроении и очень доволен отношением к нему руководства клуба, в частности, гендиректора ФК «Зенит» Александра Медведева. Кроме того, Флавиа де Оливейра рассказала, что Малком попросил у клуба репетитора по русскому языку.

Мать футболиста рассказала, что ей и Малкому расизм знаком не понаслышке, семья сталкивалась с его проявлениями во Франции и Испании. «Но я воспитала своего сына так, чтобы он не становился заложником этой проблемы», – заявила Флавиа де Оливейра.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Зенит” опроверг расизм фанатов в отношении Малкома

"Зенит" расизм скандал футболист
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