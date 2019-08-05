“Зенит” опроверг расизм фанатов в отношении Малкома

Клуб Петербурга заявил, что западные СМИ не проверили факты.

“Зенит” ответил на сообщения СМИ о расизме среди собственных болельщиков: футбольный клуб считает, что западные журналисты неверно истолковали баннер, который подняли на матче “Зенит” — “Краснодар”.

Издание The Sun опубликовало материал, в котором баннер “Спасибо руководству за верность традициям”, который подняли фанаты сине-бело-голубых, расценили как саркастичный: болельщики якобы негативно оценили переход чернокожего футболиста Малкома в российский клуб.

“Зенит” заявил 5 августа, что клуб регулярно приглашает играть футболистов со всего мира, вне зависимости от их прошлого, национальности или расы. Клуб выразил сожаление, что СМИ не проверяют факты, прежде публиковать свои спорные выводы и заявления.

Бразилец Малком официально присоединился к “Зениту” 2 августа. Ранее в новом футбольном сезоне клуб Санкт-Петербурга принял в свои ряды другого бразильца — защитника Дугласа Сантоса.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что западные СМИ обвинили болельщиков “Зенита” в расизме.