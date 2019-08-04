Западные СМИ обвинили болельщиков «Зенита» в расизме из-за баннеров для Малкома

Журналисты посчитали, что люди не очень хорошо отнеслись к трансферу чернокожего игрока.

Об этом стало известно 4 августа. Издание The Sun опубликовало фотографию, на которой виден баннер болельщиков. На нем написано следующее: «Спасибо руководству за верность традициям». Издание посчитало, что таким образом люди высказывают недовольство из-за Малкома и его цвета кожи. Также пресса ссылается на сайт болельщик «Зенита», в котором разместили запись о том, что бразильца якобы никто не звал в команду, «он как-то сам прилип».

Генеральный директор Александр Медведев уже прокомментировал данные обвинения. Он заверил, что конфликта из-за баннеров не было и Малком не собирается покидать новую команду.

«Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит»,

— сказал Медведев «РИА Новости».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Семак рассказал о дебюте Малкома.