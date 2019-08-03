Семак рассказал о дебюте Малкома

Семак рассказал о дебюте Малкома
Фото: Gazeta.SPB

Новичок петербургского клуба вышел на поле под конец игры.

Своим мнением главный тренер «Зенита» поделился во время пресс-конференции после матча «Зенита» и «Краснодара». Встреча завершилась ничьей. Сергей Семак принял решение под конец матча выпустить на поле Малкова – он находится в Санкт-Петербурге всего несколько дней, контракт с ним заключили 2 августа и вот уже состоялся его дебют.

Семак заявил, что Малком должен набирать форму и прочувствовать атмосферу стадиона, поэтому глупо от него ожидать больших результатов с первых минут пребывания на поле.

«Не стоит думать, что человек приехал и будет играть в одиночку. У него есть хорошие качества, которые будем встраивать в игру»,

— считает тренер.

Напоминаем, что Сантос оформил автогол, положение спас Артем Дзюба – он сравнял счет, но вот вырвать победу «Зенит» так и не смог.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Семак прокомментировал автогол Сантоса. Он заявил, что такое бывает с каждым, и никаких штрафов после этого не последует.

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