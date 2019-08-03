Семак прокомментировал автогол Сантоса

Главный тренер поделился своим мнением об игре «Зенита» в матче против «Краснодара».

Сергей Семак пообщался с журналистами после досадной ничьей. Специалист ждал от своих подопечных победы, но, увы, игра не задалась. Тренер «Зенита» недоволен результатом, но рад, чтобы «сине-бело-голубые» хотя бы смогли отыграться после автогола Сантоса. Инцидент Сергей Семак назвал «курьезом», но добавил, что такое иногда случается в футболе. Он также успокоил болельщиков и заверил, что не собирается после этого штрафовать провинившегося игрока.

Специалист надеется, что футболисты начнут больше забивать, тогда автоголы не будут трагедией.

Напоминаем, что встреча «Зенита» и «Краснодара» завершилась со счетом 1:1 – в собственные ворота забил Сантос, положение спас Артем Дзюба, который сравнял счет под конец игры.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на матч «Зенита» и «Краснодара» пришли посмотреть 54 тыс. болельщиков.