На матч «Зенита» и «Краснодара» пришли посмотреть 54 тыс. болельщиков

До этого сообщалось, что все билеты были распроданы.

Об этом стало известно сегодня, 3 августа. Обо всем сообщается в Twitter-аккаунте «Газпром Арены» – туда выложили фотографию табло, на котором указано количество болельщиков на трибунах. Поддержать любимых футболистов из двух клубов пришли 54 078 человек, хотя ранее утверждалось, что все билеты на матч были распроданы.

К слову, на игре должен присутствовать Тилль Линдеманн, которого пригласил гендиректор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев. Еще вчера, 2 августа, Rammstein собрал на «Газпром Арене» своих фанатов.

Напоминаем, что встреча началась в эту субботу в половину 10 вечера. Первый тайм за плечами – он закончился со счетом 0:0. Судя по фотографиям, главный тренер «Зенита» очень переживает и даже хватается в прямом смысле слова за голову.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Малком попал на скамейку запасных матча “Зенит” — “Краснодар”.