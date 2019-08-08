Петербург даст более 100 миллионов на развитие импортозамещения

Петербург даст более 100 миллионов на развитие импортозамещения
Промышленность петербурга получит кредит на сумму более 100 миллионов Фото: niitm.spb.ru

Фонд развития промышленности принял решение предоставить более ста миллионов кредитных денег научно-производственным предприятиям Петербурга: ОАО «ЗАВОД МАГНЕТОН» и АО «Научно-Исследовательский Институт Точной Механики».

О предоставлении займов администрация города сообщила в четверг, 8 августа на своём сайте. В частности речь идёт о денежных средствах, которые пойдут на создание новых рабочих мест и закупку нового оборудования.

«Магнетон» получит 50 миллионов на 5 лет со ставкой в 3-5% годовых. На эти деньги планируется наладить выпуск гражданской продукции, которая станет частью программы импортзозамещения: катушки индуктивности, дроссели, фильтры и тому подобное.

АО «НИИ ТМ», в свою очередь, может рассчитывать на 47 миллионов, выданных на 3 года под 3%, что позволит усовершенствовать линию автоматической сборки радиоэлектроники. Предприятие планирует расширить свой ассортимент за счёт начала производства средств автоматического управления поездами метро и наружным освещением.

Данные новшества, по задумке их авторов, принесут в бюджет города более 50 миллионов рублей налоговых поступлений.

Напомним, ранее Газета.спб сообщала, что промышленность Петербурга в текущем году получит около 200 миллионов субсидий из бюджета города.

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Петербург даст более 100 миллионов на развитие импортозамещения