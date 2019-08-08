«Аларм-Моторс» сменил Ford на китайские автомобильные бренды

Группа компаний «Аларм-Моторс» в сентябре-октябре 2019 года откроет в Санкт-Петербурге автосалоны четырех новых брендов – Hyundai, Haval, UAZ и GAC.

По словам гендиректора ГК «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого появление новых марок в портфеле компании связано с закрытием автозавода Ford во Всеволожске весной 2019 года. «Для нас это стало некоторой неожиданностью, но мы нашли замену в виде новых брендов. На годовых финансовых показателях компании смена брендов не скажется», — утверждает Роман Слуцкий.

По данным компании в ее доле продаж Ford занимал в 2018 году 42% и занимал первую позицию по объему продаж марки в Петербурге с долей 18%. Все марки новые марки разместят в действующих автосалонах холдинга.

Новые дилерские контракты позволят довести число брендов в портфеле «Аларм-Моторс» до 9. Для китайской марки GAC холдинг станет первым дилером в Санкт-Петербурге. В автосалонах на севере и юго-западе города (Выборгское шоссе, 23, корпус 1 и проспект Маршала Жукова, 51) вместо Ford начнутся продажи автомобилей Hyundai и Haval соответственно.

В дилерском комплексе холдинга на Коломяжском проспекте, 18А планируется добавить салоны UAZ и GAC. Здесь уже располагаются автоцентры Suzuki, Peugeot, Fiat и Ford (в скором времени только в сегменте LCV, где «Аларм-Моторс» является лидером по продажам в России).

Общий объем инвестиций дилера в обновление собственных автосалонов составит порядка 50 млн рублей. Четыре новых бренда в сумме займут площадь около 2600 кв.м, на которой, в том числе, будет располагаться 29 сервисных постов.

Общая площадь всех дилерских центров «Аларм-Моторс» составляет 15 100 кв.метров. В 2020 году группа готова увеличить объем продаж до 10 000 машин, треть из которых будут составлять новые бренды.

Группа компаний «Аларм-Моторс» – официальный дилер автомобилей Ford, KIA, Suzuki, Peugeot, FIAT, UAZ. В прошлом году ГК продала 8722 новых автомобиля (на 39% больше, чем по итогам 2017 года) и 3921 автомобиль с пробегом (рост – 38%). В первой половине 2019 года объем продаж «Аларм-Моторс» составил 4191 новый автомобиль (рост – 14% по отношению к аналогичному периоду прошлого года) и 2114 машин с пробегом (рост – 16%).