В Бокситогорске задержан пьяный хулиган, который сообщил о минировании здания

В Бокситогорске задержан пьяный хулиган, который сообщил о минировании здания
Хулиганство довело гражданина до задержания. Фото: pixabay.com

В Бокситогорском районе Ленобласти был задержан пьяный хулиган, позвонивший в полицию с заявлением о минировании здания.

Сегодня, 8 августа, 30 летний гражданин совершил звонок с сообщением о минировании здания ОМВД России в городе Бокситогорске. Сотрудниками правоохранительных органов был проведен осмотр, в результате которого опасные предметы были не обнаружены.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, пьяный мужчина позвонил в дежурную часть из хулиганских побуждений.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело и назначена подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о ложном телефонном терроризме. Мужчина объяснил свой поступок симпатией к стюардессе. У обвиняемого в планах было задержать девушку в Сербии, о последствиях он не думал.

Бокситогорский район задержание телефонный терроризм
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае
Массовые убийства в США продолжаются
“Зенит” упадет в ФНЛ”: реакция соцсетей на трансфер Заболотного
На Ленинском проспекте обнаружены несколько ям в асфальте
Выявлена причина взрыва на Архангельском полигоне
Заболотный уходит из “Зенита” в “Сочи” вслед за Нобоа
Петербуржец решил успокоить шумных соседей с помощью пистолета и монтировки
Сельдяной король, предвестник цунами, достиг берегов России