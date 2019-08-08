В Бокситогорске задержан пьяный хулиган, который сообщил о минировании здания

В Бокситогорском районе Ленобласти был задержан пьяный хулиган, позвонивший в полицию с заявлением о минировании здания.

Сегодня, 8 августа, 30 летний гражданин совершил звонок с сообщением о минировании здания ОМВД России в городе Бокситогорске. Сотрудниками правоохранительных органов был проведен осмотр, в результате которого опасные предметы были не обнаружены.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, пьяный мужчина позвонил в дежурную часть из хулиганских побуждений.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело и назначена подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о ложном телефонном терроризме. Мужчина объяснил свой поступок симпатией к стюардессе. У обвиняемого в планах было задержать девушку в Сербии, о последствиях он не думал.