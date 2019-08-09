Авто Премиум принял участие в ŠKODA EXPERIENCE 2019 — мультимедийном тест-драйве в Санкт-Петербурге

«Авто Премиум» — группа официальных дилеров ŠKODA в Санкт-Петербурге, совместно со ŠKODA AUTO Россия, 2 августа 2019 года провел проект ŠKODA EXPERIENCE для своих клиентов и представителей СМИ.

ŠKODA EXPERIENCE побывал в нескольких городах России, и повсюду пользовался большой популярностью. В Санкт-Петербурге проект стартовал 2 августа на площадке МЕГА Дыбенко, и первыми его оценили журналисты и представители блогосферы Санкт-Петербурга.

Проект удивил новыми возможностями и уникальным мультимедийным арт-объектом – 14-метровым куполом, созданным при участии лучших мультимедийных художников России. Арт-объект был оборудован двенадцатью проекторами, и участники тест-драйва из пасмурного и дождливого Петербурга переносились в красочный виртуальный мир и совершали настоящее путешествие в другую реальность.

В проекте приняли участие около 500 клиентов и гостей группы «Авто Премиум» вместе с представителями СМИ, которые первыми опробовали необычную трассу.

В мероприятии была задействована вся модельная линейка чешского бренда. Специально для ŠKODA KODIAQ была подготовлена off-road трасса с мобильными препятствиями, среди которых наиболее впечатлил подъем в гору под углом 25°, а также проезд на высоте 4 м и съезд с боковым креном более 35°. Современные технологии моделей марки можно было оценить на интеллектуальном тест-драйве, и в городской среде.

Парк проекта был представлен 17 автомобилями, в том числе, специальными версиями ― ŠKODA KODIAQ SCOUT и ŠKODA SUPERB SPORTLINE, ― а также ŠKODA OCTAVIA с особым пакетом опций, выпущенным к 60-летнему юбилею бестселлера марки.

Пройти тест-драйв вместе с родителями смогли и самые маленькие автолюбители, для которых были предусмотрены специальные детские автокресла, и даже домашние питомцы, с интересом оценившие удобство салонов автомобилей.

Для гостей, прибывших на тест-драйв с семьей, была организована зона ŠKODA FAMILY, где для детей работали аниматоры, предлагались аквагрим, фотозона и другие активности. Для всех гостей была создана комфортная лаунж-зона под открытым небом с кофе и сладостями, где участники могли пообщаться с тренерами Академии Volkswagen, получить консультацию сотрудников дилерских центров «Авто Премиум» и Volkswagen Finance Банк.

Уникальный проект получил высокую оценку поклонников марки ŠKODA, и позволил взглянуть на автомобили чешского бренда с нового ракурса.

ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум. Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум — это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За I место в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

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