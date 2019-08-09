Петербургу ливни нипочём

Водоканал Санкт-Петербурга сообщил, что последствия ливней устранены.

Как сообщает предприятие, стоки справились с уровнем осадков: в течение 20-ти минут после окончания дождя вода уходила. Также сообщается, что за время «нерасчетных дождей» в Водоканал поступило всего 181 сообщение о подтоплении.

Понятие «нерасчетные дожди» означает количество осадков, превышающее пропускную способность стоков. Гидрометцентр оповестил о высоком уровне осадков в Невском, Фрунзенском и Красносельском районах.

Скопление воды на проезжих частях наблюдалось в местах с очевидными неровностями асфальта. Также под мостами и на территориях подземных парковок произошли небольшие затопления.

В период ливней в городе дежурили 20 бригад предприятия. Работники «Водоканал Санкт-Петербург» оперативно помогли жителям справиться с засорами, попаданием мусора в канализацию и подтоплениями.

Ранее GazetaSPB сообщила о непогоде в Москве.