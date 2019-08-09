Юношеская команда «Барселона» разгромила «Зенит-2»

Команда выиграла с большим отрывом – матч завершился со счетом 1:4.

Об этом стало известно сегодня, 9 августа. На поле встретились две команды – юношеская «Барселона» и «Зенит-2». Они встретились на стадионе «Смена», который открыли после реконструкции. Там будет тренироваться Академия «Зенита». Счет открыл футболист из клуба соперника –Луи Барри забил гол на 15-й минуте, к нему присоединились голы Сала через три минуты и Ансмуна Фати на 83-й минуте. Только одному игроку «Зенита-2» удалось успешно атаковать ворота «Барселоны» – Сергей Бугриев забил гол на 75-й минуте.

Напоминаем, что прошлая игра «Зенита» и «Барселоны» завершилась победой петербургского клуба – матч завершился со счетом 1:0.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что молодежка “Динамо” разгромила “Зенит”. Команды играли под дождем. Первый тайм завершился с двумя нулями на табло, но во втором тайме атаки москвичей оказались результативнее. На 63 минуте Зорин открыл счет. На 74-ой Галкин увеличил разрыв, а еще через четыре минуты Тюкавин закрепил победу московского клуба.