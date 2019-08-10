Акция на проспекте Сахарова в Москве собрала почти 50 тысяч человек

Всего на момент завершения акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму через основной вход пришли 49,9 тысяч человек. Фото: pixabay

Всего на момент завершения акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму через основной вход пришли 49,9 тысяч человек. Фото: pixabay

Согласно данным «Белого счетчика», на акцию за честные выборы пришли не менее 49,9 тыс участников.

Согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Сахарова в столице начался в 14:00 и закончился в 16:30, большая часть участников покинула место проведения к 17:00.

Объединение волонтеров, ведущих подсчет людей на митингах и шествиях «Белый счетчик» сообщило о том, что всего на момент завершения акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму через основной вход пришли 49,9 тысяч человек. «Белый счетчик» уточнил, что пропуски групп участников с переулков учтены не были.

Около 15:30 пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщала, что на согласованной акции в поддержку кандидатов присутствует всего около 20 тыс человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на протестной акции в Петербурге задержано более 50 человек. Пикеты солидарности с активистами из Москвы состоялись в нескольких городах России 10 августа, среди них: Ростов-на-Дону, Смоленск, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Казань и в других городах.