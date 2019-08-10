На протестной акции в Петербурге задержано более 50 человек

В Петербурге 10 августа проходит акция солидарности с протестующими из столицы. По предварительным данным, полиция задержала не менее 70 человек.

Сегодня около Гостиного двора на акции солидарности с московскими протестующими правоохранители задержали 70 человек. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на информацию своего корреспондента.Всего, по данным издания, около 300 митингующих вышли на акцию, которая планировалась в форме одиночных пикетов. Подобные акции не требуют согласования с властями. Участники протеста вышли на акцию с плакатами «Допускайте, а не сажайте», «Мне не все равно».

Среди задержанных оказался руководитель штаба Навального в Северной столице — Александр Шуршев. Позже он рассказал, что причиной задержания стали публикации в соцсетях с призывами на акцию. Он уточнил, что никаких призывов он не размещал.

Пикеты солидарности с активистами из Москвы состоялись в нескольких городах России 10 августа, среди них: Ростов-на-Дону, Смоленск, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Казань и в других городах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что несовершеннолетнего задержали за пикет возле здания городского комитета по образованию Петербурга.