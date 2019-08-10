Финляндия полыхает – Сибирь догорает

Распространение огня удалось остановить, но тушение еще продолжается.

От последствий засушливой погоды страдает не только Сибирь. По последним данным в Финляндии, излюбленном месте отдыха жителей северо-запада, разразились лесные пожары.

Большая часть лесистой территории государства оказалась в огне, но работники специальной службы оперативно начали устранять проблему. На помощь пожарникам вылетел вертолет погранохраны.

Yle сообщает, что в пожар охватил следующие местности: городок Раахе, северная Похьянмаа, Рованиеми и Хейнола. Согласно сообщению СМИ, серьезной опасности подверглись только жители коттеджей в городе Хейнола.

На данный момент распространение огня купировано, но работы по тушению лесов еще не закончены.

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