Нескучная суббота: поджоги, избиение пенсионерки и пьяная школьница

Полиция проводит проверки по поводу событий 10 августа. Среди них — повреждения средней тяжести, два поджога автомобиля и несовершеннолетняя, находящаяся в тяжёлом состоянии после употребления алкоголя.

Так, около двух часов ночи в районе дома №6 на улице Восстания произошёл конфликт, в результате которого был госпитализирован гражданин 1994- года рождения. Виновников ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А в городе Кировск трое неизвестных в масках избили женщину-сторожа 1947-го года рождения и скрылись, ничего не похитив. По факту избиения пенсионерки ведётся доследственная проверка, полиция разыскивает злоумышленников, сообщили в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

А в Василеостровском районе сожгли автомобиль «Лада Калина» на набережной Лейтенанта Шмидта и «Дэу Матиз» на Академическом переулке. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Завершает подборку субботних ужасов происшествие в Колпинском районе Петербурга. Около 19:00 10 августа 2019 года в больницу от дома №62 по Тверской улице города Колпино была доставлена несовершеннолетняя 2002-го года рождения с отравлением этанолом. Её состояние медики оценивают как тяжёлое. Проводится доследственная проверка.