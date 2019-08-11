“Локомотив” уничтожил “Урал” и дышит в затылок “Зениту”

ЦСКА может вернуться на вторую позицию, но сначала нужно победить “Сочи”.

Московский футбольный клуб “Локомотив” разгромил “Урал” со счетом 4:0. “Железнодорожники” вышли на второе место в РПЛ.

Смолов открыл счет на 17-ой минуте, на 28-ой отличился Жемалетдинов, а во втором тайме на 76 и 78 минутах Крыховяк и Миранчук упрочили победу.

Сейчас у “Локомотива” 10 очков, как и у “Краснодара” и тульского “Арсенала”, но больше забитых мячей. Правда, ЦСКА, которое стояло на втором месте, все еще играет, и если армейцам удастся победить “Сочи”, то они получат в сумме 12 очков. Пока после первого тайма на табло 0:0.

“Зенит” уже обыграл в пятом туре РПЛ “Динамо” со счетом 2:0, у петербуржцев 13 очков. “Локомотив” сейчас считается одним из главных соперников “Зенита” за золото Чемпионата, он уже обыграл сине-бело-голубых в матче за Суперкубок.

Ранее GazetaSPb показала, как Малком пробил по судье на матче с “Динамо”.