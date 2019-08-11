Удар Малкома по судье на матче с “Динамо” попал на видео

Пользователи соцсетей шутят, что за точность бразильца не зря заплатили 40 млн евро.

Нападающий “Зенита” Малком попал мячом в судью на мачте с “Динамо”. В воскресенье 11 августа клуб опубликовал в соцсети видео удара и реакцию рефери.

Видео: «Зенит»

Форвард пробил примерно с 40 м, намереваясь отдать пас партнеру, но до другого “зенитовца” мяч не долетел, а отскочил от судьи Евгения Турбина, который стоял и что-то записывал в блокнот. Тот посмотрел на бразильца с выражением бесконечной усталости на лице и красноречиво поднял большой палец вверх. Малком в ответ поднял руки, показывая, что извиняется. Артем Дзюба, который стал свидетелем происшествия, что-то прокричал Малкому и показал, что его “взяли на карандашик”.

Пользователи соцсетей шутят, что за точность Малкома не зря заплатили 40 млн евро и хвалят судью: в теории он мог вручить нападающему карточку.

Малком вышел на поле во втором тайме матча петербургского клуба с “Динамо”. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу “Зенита”.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Семак оценил игру с “Динамо” и выход Малкома.