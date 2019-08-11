Семак оценил победу “Зенита” над “Динамо” и выход Малкома

Семак отметил, что "Зенит" много ошибался в первом тайме. Фото: "Зенит"

Семак отметил, что "Зенит" много ошибался в первом тайме. Фото: "Зенит"

Дриусси получил травмы икроножной мышцы, но пока неясно, насколько это серьезно.

Сергей Семак назвал игру с “Динамо” нервной. Он посчитал, что футболисты “Зенита” много ошибались в первом тайме и в основном оборонялись. Во втором тайме петербуржцы выправили игру, но “Динамо” мог и сравнять счет.

“Зенит” победил “Динамо” со счетом 0:2 в Москве 10 августа.

Тренер клуба Санкт-Петербурга подтвердил, что Дриусси повредил икроножную мышцу, но пока неясно, насколько это серьезно. Семак благодарен Дриусси за то, что он играет там где нужно команде, а не на позиции второго нападающего.

Семак оценил и выход Малкома на поле: тренер заявил, что бразильцу нужно набирать форму и практиковаться, чтобы выйти на высокий уровень.

“Зенит” сейчас стоит на первом месте в РПЛ. Сергей Семак назвал обидной потерю двух очков в игре с “Краснодаром”, и считает, что петербуржцы заслуженно получили победу над “Динамо”. Ранее GazetaSPb рассказала, что о матче думает Александр Медведев.