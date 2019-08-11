Медведев считает, что “Зенит” мог бы забить “Динамо” и больше

Медведев считает, что “Зенит” мог бы забить “Динамо” и больше
Медведев считают, что Малкома скоро увидят во всей красе. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Президент клуба назвал победу реваншем за поражение в прошлом сезоне.

Александр Медведев назвал игру “Зенита” и “Динамо” напряженной. Президент считает, что клуб Санкт-Петербурга мог бы забить и больше.

Медведев увидел как минимум три возможности увеличить разрыв, которые “Зенит” не использовал, о чем он сообщил журналистам после матча 10 августа. Президент отметил, что “Зенит”, во-первых, разбил московскую команду на стадионе, где месяц назад проиграл “Локомотиву” матч за Суперкубок, во вторых, взял реванш — в прошлом сезоне “Зенит” проиграл встречу с “Динамо” в Москве со счетом 1:0.

Матч “Динамо” — “Зенит” завершился со счетом 0:2, на 10-ой минуте Артем Дзюба открыл счет, а гол Оздоева на 88-ой минуте закрыл встречу. Новичок Малком вышел на поле во втором тайме вместе Дриусси — Медведев считает, что скоро нового форварда увидят во всей красе.

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Зенит” победил “Динамо”.

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