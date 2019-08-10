Со счетом 2:0 «Зенит» победил «Динамо»

Победителем Чемпионата России по футболу стал питерский «Зенит».

В домашнем матче на новом стадионе «Динамо» одержала поражение в финальном матче российской Премьер-лиги.

Петербургская команда начала лидировать по счету на 10-й минуте и сохранила первенство до конца игры. Встречу команд на стадионе «ВТБ-арена имени Льва Яшина» судил московский арбитр Евгений Турбин.

Авторами победных голов стали Артем Дзюба и Магомед Оздоев. Последний решил судьбу матча на 88-й минуте.

Итоги таковы: «Зенит» набирает 13 баллов и остается лидером чемпионата, «Динамо» занимает 11 по счету позицию, как сообщает РБК.

Ранее GazetaSPB сообщила об успехе Кокорина в матчах между командами исправительных колоний.