На Софийской тушить пожар в квартире приехали пожарные, реанимация и полиция

В Санкт-Петербурге в жилом доме на Софийской улице произошел пожар. Для ликвидации огня в доме No40 к.1 приехали три пожарные единицы техники, машины реанимации и полиции.

О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Пожар произошел сегодня, 11 августа, около 9 часов вечера.

Огня на опубликованных очевидцами фото не видно. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в GazetaSpb сообщали о крупном пожаре в Мурино. Класс пожароопасности в частном доме поднялся до 3. Площадь возгорания достигла 120 м2. Бригада пожарных тушила огонь час. 7 августа, когда произошло данное возгорание, сотрудники потушили за сутки еще шесть пожаров по Ленинградской области.