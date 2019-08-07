Крупный пожар в частном доме потушили в Мурино

Класс пожароопасности в прогнозе на 7 августа подняли до класса 3.

Пожарные Санкт-Петербурга и Ленобласти сообща потушили крупный пожар в Мурино. Загорелся дом, площадь пожара достигла 120 м2.

На место происшествия приехали две машины из пожарных частей Петербурга и Ленобласти и семь спасателей, сообщили в ГУ МЧС Ленобласти 7 августа. О возгорании стало известно около 4 часов утра, на тушение ушел час. По предварительной информации, никто не пострадал.

За последние 24 часа пожарные Ленобласти потушили шесть пожаров. Спасатели МЧС Санкт-Петербурга подняли класс пожароопасности в прогнозе на 7 августа до класса 3 — жителям двух регионов стоит быть аккуратнее с огнем.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге загорелась квартира на последнем этаже дома на Ударников — пострадавшим оказали медицинскую помощь.