Квартира загорелась на Ударников, есть пострадавшие

Жители выбрались на балкон и оставались там до приезда спасателей.

Ночью в Красногвардейском районе Петербурга загорелась жилая квартира. Сейчас спасатели МЧС уточняют данные о пострадавших.

Сообщение о пожаре на проспекте Ударников поступило в дежурную часть в 02:20, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 7 августа. В трехкомнатной квартире горели кухня и коридор. Общая площадь огня составила 15 м2. Пожар потушили в 03:17, на вызов приехали четыре машины и 17 пожарных.

Как стало известно Gazeta.SPb, пожар начался в квартире на последнем этаже дома. Жители квартиры выбрались на балкон и оставались там до приезда спасателей. Все остались живы, но некоторым потребовалась помощь медиков. На место приехали экстренные службы, в том числе “ЛенГаз”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что две женщины сгорели в доме в Ленобласти.