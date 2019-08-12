Заправки «Газпромнефти» оснастили современными «пистолетами»

Заправки «Газпромнефти» оснастили современными «пистолетами»
Наконечники сменили в рамках программы модернизации оборудования сети АЗС. Фото: pixabay

Сеть автомобильных заправочных станций «Газпромнефть» оснастила свои станции в России «европистолетами». Теперь владельцы автомобилей с клапаном «безошибочной» заправки не будут испытывать неудобств при наполнении бака.

Согласно данным, предоставленным Gazeta.SPb в сети АЗС «Газпромнефть», новые наконечники, диаметр которых 25мм, установлены на топливораздаточные колонки производительность 40-70 литров в минуту на более чем 1300 станциях сети на территории России.

Наконечники сменили в рамках программы модернизации оборудования сети АЗС. Усовершенствование заправочных станций связано с ростом парка автомобилей, которые оборудованы клапаном «безошибочной» заправки. Данный клапан находится внутри горловины топливного бака, он исключает доступ бензинового раздаточного крана для того, чтобы владелец автомобиля не смог по ошибке залить неподходящее топливо в бак. Чтобы заправиться, автолюбителям приходится искать либо АЗС, которые оснащены раздаточными кранами с требуемым диаметром наконечника, либо устанавливать специальный адаптер в горловину топливного бака.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Грузии цены на бензин взлетели до исторического максимума.

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