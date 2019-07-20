В Грузии цены на бензин взлетели до исторического максимума

Теперь бензин Regular стоит 2,54 лари, а буквально на днях он стоил 2,50 лари. Фото: pixabay

Теперь бензин Regular стоит 2,54 лари, а буквально на днях он стоил 2,50 лари. Фото: pixabay

В субботу в Грузии цены на бензин на автозаправочных станциях достигли исторического рекорда.

Об этом сообщает «РИА Новости». Сотрудники автозаправок в Грузии говорят, что цена на бензин подскочила сразу на несколько тетри. Причины, по которым выросли цены, им не известны. Теперь бензин Regular стоит 2,54 лари, а буквально на днях он стоил 2,50 лари.

Экономисты и аналитики считают, что причиной скачка цен на бензин связано с падением круса национальной валюты, который в течение месяца опустился с 2,64 до 2,88 лари за доллар.

Специалист по экономическим вопросам Ника Шенгелая утверждает, что в случае, если власти и Нацбанк не обеспечат стабилизацию курса национальной валюты, то «страна получит еще хуже результат». Также он добавил, что если курс валют не изменится и в августе, то цены на другие продукты могут вырасти на 8-10%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что авиасообщение России и Грузии обсудили в Москве с грузинской оппозицией.