Авиасообщение России и Грузии обсудили в Москве с грузинской оппозицией

Пока нет никаких данных о сроках восстановления полетов. Фото: pixabay.com

Пока нет никаких данных о сроках восстановления полетов. Фото: pixabay.com

Георгий Ломия не стал раскрывать деталей, заявив, что планы постараются сорвать “враги”.

В Москве встретились глава партии “Альянс патриотов Грузии” Георгий Ломия и председатель комитета по международным делам Константин Косачев. Стороны обсудили отношения Грузии и России на данном этапе.

Ломия, как представитель оппозиции, заявил 15 июля, что обсудил с Косачевым кризис в отношениях стран и выход из него, но не стал раскрывать деталей, заявив, что враги хороших отношений постараются сорвать все планы РФ и Грузии. Ломия признал, что вопрос об авиасообщении поднимался, но ничего не стал говорить о решениях проблемы или возможных сроках восстановления.

Самолеты из России перестали летать в Грузию с 8 июля после указа Владимира Путина. В конце июня в Тбилиси начались антироссийские акции.

Альянс патриотов Грузии получил 6 мест в парламенте Грузии из 150 в 2016 году, заняв третье место после Грузинской мечты и Единого национального движения.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что все туристы России вернулись домой из Грузии.