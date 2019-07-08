Домой вернулись все российские группы туристов из Грузии

Все организованные путешественники, которые должны были прибыть на территорию России до 8 июля, вернулись на родину. Фото: pixabay

Все организованные путешественники, которые должны были прибыть на территорию России до 8 июля, вернулись на родину. Фото: pixabay

В Россию прилетели все туристы, которые должны были вылететь из страны до прекращения авиасообщений с Грузией.

По данным туроператоров, на 8 июля 2019 года, все организованные путешественники, которые должны были прибыть на территорию России до 8 июля, вернулись на родину. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

С 22 июня 2019 года были приостановлены продажи туров и билетов в Грузию. Российским туристам, которые на тот момент уже забронировали туры в эту страну, постепенно возвращают деньги или предлагают съездить в альтернативные страны.

По данным Ростуризма, в Грузию до конца года забронировали поездки более четырех тысяч человек, примерно треть из которых решили аннулировать тур и забрать деньги, а остальные перебронировали свои туры на другие направления, например в Турцию, Черногорию, Скандинавию, Италию, Испанию и на Кипр.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что Госдума предлагает запретить ввоз вина и воды из Грузии.