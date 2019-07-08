Госдума предлагает запретить ввоз вина и воды из Грузии

Члены парламента поднимут вопрос о прекращении импорта грузинского вина и минеральной воды. Фото: pixabay
Члены парламента поднимут вопрос о прекращении импорта грузинского вина и минеральной воды. Фото: pixabay

Совет Государственной думы поднимет вопрос о прекращении поставок вина и воды из Грузии.

Заместитель председателя Госдумы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил, что в понедельник, 8 июля, члены парламента поднимут вопрос о прекращении импорта грузинского вина и минеральной воды. Также на заседании будет рассматриваться вопрос о возможном запрете на осуществлении денежных переводов в данную страну.

Неверов напомнил, что авиасообщение с Грузией прекращается, много туристов еще не выехали. Он добавил, что в этой стране есть опасность для жителей России: «Бесчинствующие элементы нападают на туристов, останавливают машины, срывают георгиевские ленточки». Также он подчеркнул, что это недопустимо.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, последние самолеты завершают рейсы между Россией и Грузией. С 8 июля начинает действовать запрет Владимира Путина на полеты в Грузию. Сейчас правительство страны разрабатывает альтернативные методы сообщения между странами.

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Госдума предлагает запретить ввоз вина и воды из Грузии
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