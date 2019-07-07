Последние самолеты завершают рейсы между Россией и Грузией

С 26 июня в Россию должны были вернуться 930 туристов. Фото: pixabay.com
С 26 июня в Россию должны были вернуться 930 туристов. Фото: pixabay.com

С понедельника начинает действовать запрет на пассажирские перелеты.

Самолеты грузинских и российских авиалиний совершают последние рейсы перед полным прекращением пассажирского авиасообщения между странами. С 8 июля начинает действовать запрет Владимира Путина на полеты в Грузию.

В списке компаний, которые провели последние полеты — Georgian Airways, MyWay Airline, Georgian Airways, “Аэрофлот”, “Победа”, “Уральские авиалинии”, сообщает ТАСС 7 июля.

Запрет ввели из-за осложнения межнациональных отношений и антироссийских акций в Грузии. Сейчас правительство страны разрабатывает альтернативные методы сообщения между странами: автобусы-шаттлы и чартерные рейсы через Казахстан и Украину. По данным Ростуризма, с 26 июня в Россию должны были вернуться 930 туристов, а у 3,7 тысяч человек имелись путевки и билеты в Грузию на даты после 8 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Тбилиси надеются, что РФ не откажется от торговли.

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