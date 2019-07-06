Грузинский министр выразил надежду, что Россия не станет вводить торговое эмбарго. Ранее Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля над алкоголем, поставляемым Грузией.
Леван Давиташвили, глава Минсельхоза Грузии, на встрече с фермерами обратил внимание на ужесточившийся контроль российского ведомства, говорится в сообщении грузинского министерства. Он призвал оставить эмоции в стороне и исходить из прагматичных соображений для сохранения уже наработанных культурных и экономических связей между двумя странами.
«Ситуация должна нормализоваться, а прогресс должен быть сохранен», — сказал министр.
По данным Роспотребнадзора, за 4 года, начиная с 2014-го, почти втрое выросло количество поставляемого Грузией алкоголя, которое не соответствует российским требованиям, до 203 тыс. л в 2018 году.
Очередная волна напряженности в российско-грузинских отношениях началась с 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули протестные акции. Поводом к штурму грузинского парламента стал тот факт, что депутат российской Госдумы и глава Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло спикера грузинского парламента. Несмотря на то, что это место ему было предложено принимающей стороной согласно протоколу, это вызвало возмущение грузинских оппозиционных сил. В ходе митингов пострадали 240 человек.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Роспотребнадзор вдруг заметил, как сильно испортились грузинские вина.