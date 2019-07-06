Тбилиси надеется, что Россия не откажется от грузинского импорта

Грузинский министр выразил надежду, что Россия не станет вводить торговое эмбарго. Ранее Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля над алкоголем, поставляемым Грузией.

Леван Давиташвили, глава Минсельхоза Грузии, на встрече с фермерами обратил внимание на ужесточившийся контроль российского ведомства, говорится в сообщении грузинского министерства. Он призвал оставить эмоции в стороне и исходить из прагматичных соображений для сохранения уже наработанных культурных и экономических связей между двумя странами.

«Ситуация должна нормализоваться, а прогресс должен быть сохранен», — сказал министр.

По данным Роспотребнадзора, за 4 года, начиная с 2014-го, почти втрое выросло количество поставляемого Грузией алкоголя, которое не соответствует российским требованиям, до 203 тыс. л в 2018 году.

Очередная волна напряженности в российско-грузинских отношениях началась с 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули протестные акции. Поводом к штурму грузинского парламента стал тот факт, что депутат российской Госдумы и глава Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло спикера грузинского парламента. Несмотря на то, что это место ему было предложено принимающей стороной согласно протоколу, это вызвало возмущение грузинских оппозиционных сил. В ходе митингов пострадали 240 человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Роспотребнадзор вдруг заметил, как сильно испортились грузинские вина.