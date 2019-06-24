Роспотребнадзор вдруг заметил, как сильно испортились грузинские вина

Грузинское вино может опять попасть под запрет. Фото: pixabay.com

Грузинское вино может опять попасть под запрет. Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор на своем сайте разместил объявление о том, что регулярные и системные проверки, проводимые ведомством, зафиксировали ухудшение качества поставляемых в Россию грузинских вин.

С 2014 количество выявленного грузинского алкоголя, не соответствующего обязательным требованиям, выросло почти втрое и в прошлом году составило 203 тыс. л. Партии негодных напитков завернули на границе.

Претензии Роспотребнадзора коснулись продукции компаний «Багратиони-1882», «Болеро энд Компани», «Батоно», «Кахетинское Традиционное Виноделие», «Бадагони» и др.

В 2017 году лаборатории Роспотребнадзора оснастили высокотехнологичными приборами для контроля, и теперь определять качество сырья и правильность соблюдения технологии производства стало легче.

Конечно, грузинский бизнес воспринял это сообщение российского ведомства как предвестник возможного запрета на продажу грузинских вин. Такая мера уже была в ходу, когда в марте 2006 года Россия наложила эмбарго на грузинские вина и минеральную воду. Ограничения были сняты только в 2013 году после того, как Михаил Саакашвили покинул пост президента Грузии.

Министр экономики Грузии Натия Турнава сказала, что скоропалительные выводы делать рано, однако признала, что подобный запрет может стать вызовом для грузинского бизнеса.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Грузия пытается привлечь туристов из Европы и Америки после конфликта с Россией